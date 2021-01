Guardia forestale scivola sul ghiaccio a Campocatino: a Cisanello con Pegaso

Una guardia forestale è scivolata nella mattinata di oggi (27 gennaio), intorno alle 11,30 a Campocatino, nel territorio del comune di Vagli di Sotto.

L’uomo, per cause ancora al vaglio, è scivolato e si è ferito gravemente non riuscendo ad arrestarsi sul terreno ghiacciato e vetrificato.

Immediati i soccorsi che sono intervenuti sul posto e hanno verricellato il ferito che è stato condotto in codice rosso con Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello. L’intera operazione è stata coadiuvata dai vigili del fuoco e dalla stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico.