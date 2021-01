Scivola sulla neve ghiacciata al Callare del Matanna, soccorso dal Sast

Un altro incidente in montagna in una giornata in cui le condizioni per le escursioni sono difficili e si raccomanda la massima attenzione e preparazione.

La stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta per raggiungere il Callare del Matanna per soccorrere una persona che è scivolata sulla neve ghiacciata. L’escursionista, senza ramponi, stava scendendo verso l’Albergo Alto Matanna. L’escursionista si trova assieme ad un’altra persona in un punto impervio e molto scivoloso in attesa dei soccorsi.