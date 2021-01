Spaccio di droga alla Fortezza da Basso, due arresti

Due arresti per spaccio di droga ieri (26 gennaio) a Firenze.

A finire in manette per mano dei carabinieri sono stati due cittadini del Marocco, trovati alla Fortezza da Basso seduti su una panchina. Entrambi, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga, gettando in terra un involucro.

Fermati e identificati, un 33enne e un 30enne sono stati arrestati.

Nell’involucro c’era circa 5 grammi di hashish.

I carabinieri hanno anche recuperato altri 5 grammi, un coltellino, oltre a banconote per 50 euro