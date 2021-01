Intercettato ad Arezzo un trafficante internazionale di parti di auto rubate

Beccato ad Arezzo un trafficante internazionale di parti di auto rubate.

Ad intercettarlo è stata la polizia stradale sull’autostrada del sole, nei pressi del casello di Arezzo in carreggiata nord. L’uomo, un cittadino polacco 43enne,, è stato denunciato.

Erano circa le 23,30 di ieri (27 gennaio) quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo un furgone Mercedes con targa polacca e con il solo autista a bordo che risultava provenire da Roma nord. Il veicolo trasportava numerosi pezzi di auto, cruscotti completi delle preziose centraline elettroniche, interi frontali d’auto completi di paraurti e parafanghi, volanti ed altro già appartenenti ad auto di prestigiose marche: Bmw, Toyota e Mercedes.

L’autista, risultato essere stato precedentemente denunciato per la ricettazione di pezzi d’auto rubati a seguito di un controllo subìto in territorio austriaco al confine con la Polonia nel 2017, ha cercato di sviare gli agenti esibendo della documentazione per dimostrare che fosse tutto regolare. Gli investigatori di Battifolle non ci sono cascati e, approfondendo i controlli, hanno potuto dimostrare come tutti i pezzi trasportati, del valore complessivo stimato di oltre 25mila euro, fossero appartenuti ad auto che erano state tutte rubate a Roma e dintorni.

In pratica le auto, dopo il furto, erano state smontate completamente al fine di farle sparire dalla circolazione per poi piazzarne le parti più di maggior valore sul mercato nero, nazionale ed internazionale, dei ricambi d’auto.