Rogo all’alba in una bifamiliare, mamma e due bimbi ustionati

Incendio poco prima dell’alba in un appartamento nelle frazione di Giuncarico, nel comune di Gavorrano.

I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti, intorno alle 4 di questa mattina (28 gennaio) per spegnere le fiamme in una bifamiliare.

All’arrivo sul posto della squadra dei pompieri gli occupanti dell’abitazione, la mamma e due bambini di 6 e 9 anni, si trovavano già all’esterno dell’immobile con segni di lievi ustioni e sono stati portati in ospedale.

I pompieri hanno estinto l’incendio evitando che le fiamme si propagassero all’intero immobile.

Dalle succwssive verifiche sul posto, causa il calore sviluppato, è stata disposta l’inagibilita dei piani intermedio ed ultimo

Sono in corso gli approfondimenti per stabilire le cause dell’incendio .