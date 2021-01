Bloccati con l’auto nella neve, disavventura per 4 ventenni in Valle

Sono rimasti bloccati nella neve, lungo la strada per la Vetricia, nonostante la stessa fosse stata chiusa al traffico, con tanto di transenne. Disavventura per quattro 20enni di Pisa e Livorno che volevano raggiungere il Bivacco della Caciaia, nel comune di Barga, e che sono stati soccorsi dal Sast e dalla protezione civile in località Sassoaperchio.

I giovani erano a bordo di una Renault Scenic, a due ruote motrici, e sono rimasti intrappolati, al freddo. Le catene per la neve montate sui pneumatici sono servite a ben poco.

A dare l’allarme è stata la titolare del bar ristorante di Renaio, Franca Marchi. I ragazzi sono stati raggiunti dai soccorsi intorno alle 22 di ieri sera (30 gennaio). Sul posto un fuoristrada della protezione civile del comune di Barga con l’assessore Pietro Onesti e i volontari del soccorso alpino di Lucca, Marco Guidi e Riccardo Simoncini.