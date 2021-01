Covid 19, Iacopo Melio ricoverato di nuovo all’ospedale di Empoli

“Da mercoledì sono in ospedale. Faranno esami e accertamenti per capire alcune cose legate ai sintomi del Covid, che continuano ad essere forti, e ad una perdita di peso importante che dovrò tenere sotto controllo e recuperare il prima possibile, ritornando a mangiare cibo normale, dato che al momento è più di un mese che vado avanti soltanto a integratori liquidi, a causa della tosse e di problemi di deglutizione”. ⠀

Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Iacopo Melio, che era tornato a casa il 12 gennaio dopo che le sue condizioni erano migliorate, anche se era sempre positivo al Covid, ma è stato ricoverato nuovamente nel reparto Covid dell’ospedale di Empoli.⠀

“Ci vorrà tempo e pazienza per recuperare ciò che ho perso – spiega – E io mi sento molto Peter Griffin quando, di punto in bianco, si dimentica addirittura come ci si mette seduti.⠀ Ma lo recupereremo e tutto questo finirà, prima o poi, al di là delle cicatrici che potranno rimanere: e noi torneremo a festeggiare a suon di schifezze e maionese, creando assembramenti meravigliosi dopo la pandemia che sarà diventata un tanto brutto quanto rassicurante ricordo”.

“Non sopporto dare bollettini medici personali – conclude – ma visto che credevo di poter ricominciare a lavorare, seppur gradualmente, verso la metà di febbraio, ho voluto aggiornarvi per dire che molti appuntamenti “programmati in testa” saranno ancora posticipati. Non vedo l’ora di tornare attivo al cento per cento, ho un sacco di progetti, idee e proposte da portare avanti che, nei momenti di tregua, fioriscono come non mai.⠀ Nel frattempo continuo a fare ciò che posso a distanza, attraverso anche l’aiuto di fidati collaboratori e dei colleghi Consiglieri in prima linea.⠀Vi ringrazio per i pensieri e l’affetto costante, che di certo non mi fa sentire solo.⠀ E soprattutto grazie ancora, di cuore, al primario Luca Masotti e a tutto il personale sanitario del reparto 5A3 del San Giuseppe di Empoli, perché mi stanno seguendo in queste montagne russe faticose in modo attento, premuroso e professionale.⠀Un abbraccio, e fate a modino, che è una brutta bestia e dobbiamo vincere noi”.