Festa alcolica a Sant’Ambrogio, il sindaco Nardella: “Si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti”

“I raggruppamenti festaioli di questi fine settimana rischiano davvero di vanificare tutti gli sforzi fatti da cittadini e imprese per rimanere gialli a Firenze e in Toscana”.

E’ il sindaco Dario Nardella a commentare quanto accaduto nella notte al mercato di Sant’Ambrogio.

“I nostri agenti, polizia municipale e polizia di Stato, hanno lavorato tutta la sera e sanzionato decine di persone nella zona di Sant’ambrogio, Borgo La Croce e Cure – aggiunge il primo cittadino – Mi vedrò presto con la prefetta per intensificare nuovamente controlli e sanzioni”.

“Capisco la voglia di divertirsi e di uscire dopo mesi di restrizioni – conclude – ma in questo modo rischiamo di avere l’effetto contrario. Serve la collaborazione di tutti: il contagio è ancora elevato, non possiamo permettere che la maggioranza paghi per il comportamento irresponsabile di pochi.