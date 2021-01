Investito mentre attraversa la strada, rider 47enne muore a Montecatini Terme

Tragedia a Montecatini Terme dove ha perso la vita un rider 47enne di origini filippine.

L’uomo, che stava attraversando la strada per ritirare il cibo da consegnare, è stato investito vicino al McDonald’s, in via Camporcioni.

Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera (30 gennaio), durante un temporale. Preso in pieno da un’auto, il 47enne è volato sull’asfalto per una decina di metri

Vani i soccorsi da parte del personale medico del 118. La vittima lascia due figli.