Si ribalta con l’auto a San Gennaro

Si ribalta con l’auto in via di San Gennaro a Capannori. Un incidente avvenuto poco prima delle 19 di stasera (31 gennaio) ha fatto mobilitare, insieme al 118, anche i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per estrarre il conducente rimasto incastrato.

Un altro scontro tra auto è avvenuto, sempre nel pomeriggio, in via di Montramito, tra Viareggio e Massarosa. Nell’impatto tra due auto ci sono stati diversi feriti ma a preoccupare di più i sanitari è una ragazza che avrebbe riportato una sospetta frattura ad una gamba e al bacino. E’ stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Cisanello con il codice rosso a causa della brutta dinamica dell’incidente.