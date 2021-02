Ateneo pisano in lutto: è morto il filosofo Leonardo Amoroso

Lutto nel mondo della filosofia: è morto Leonardo Amoroso, studioso di estetica, professore ordinario al dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa.

A darne notizia, oggi (1 febbraio) è lo stesso ateneo. Amoroso è scomparso sabato scorso (30 gennaio) all’età di 69 anni.

Nella sua attività di ricerca e pubblicazione, orientata in senso ermeneutico, Amoroso si è occupato, tra l’altro, di estetica classica tedesca (in particolare Baumgarten, Kant, Schiller, Heidegger), di Vico, di Kierkegaard, di Spinoza, e di estetica della Bibbia. Sue molte traduzioni in italiano di importanti classici della filosofia tedesca: di Kant la Logica e la Critica della capacità di giudizio, di Heidegger La poesia di Hölderlin, di Friedrich Nietzsche i Frammentipostumi.

Tra le sue opere figurano Ratio & aesthetica. La nascita dell’estetica e la filosofia moderna (Ets, 2000), Scintille ebraiche. Spinoza, Vico e Benamozegh (Ets, 2004), Per un’estetica della Bibbia (Ets, 2008), Introduzione alla Scienza nuova di Vico (Ets, 2011), Schiller e la parabola dell’estetica (Ets, 2014), Da Kant a Heidegger. Saggi di estetica (Ets, 2017), Cambio di rotta. Nuove vie dell’estetica (Aesthetica, 2019).

Livornese di nascita, era nato nel 1952, il professor Amoroso ha studiato filosofia all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove è poi stato perfezionando. È stato borsista ad Amburgo e Friburgo, si è formato sotto la guida, tra gli altri, di Francesco Barone, Giorgio Colli, Massimo Barale e Gianni Vattimo.

Ricercatore prima alla Scuola Normale, poi all’Università di Pisa, Amoroso è stato in seguito professore ordinario di estetica all’Università d Padova fino al 2001,anno in cui è tornato, sempre come ordinario di estetica a Pisa, dove è stato anche per molti anni presidente del corso di studi aggregato di filosofia e di filosofia e Forme del sapere. È stato vicepresidentedella Società Italiana di Estetica.