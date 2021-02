Saluti romani al funerale del padre del sindaco di Pietrasanta

Saluti romani al funerale di Adriano Giovannetti, il babbo del sindaco di Pietrasanta.

Il fatto è accaduto sabato scorso (30 gennaio) dopo le esequie celebrate nel Duomo della Piccola Atene, una volta che il feretro è uscito dalla chiesa. Nella piazza si sarebbero viste decine di braccia tese.

Massimiliano Simoni, ex presidente della Versiliana, ed esponente di Fratelli d’Italia, avrebbe urlato Camerata Adriano… presente.”La mia chiamata non ha significato nostalgico o fascista – ha spiegato Simoni – si rifà al contesto militare. Quando muore un militare, infatti, viene appunto salutato con la chiamata del presente per testimoniare che continuerà a vivere nella memoria di ognuno di noi”.

“Questa cosa dei saluti romani al funerale di paese rappresenta un fenomeno molto più grave ed ampio, che c’era già prima, sottotono e abbastanza nascosto, forse per vergogna, e che per colpa di tutti è proseguito negli anni fino a strabordare a questi livelli – commenta Nicola Lari – Eravamo in pochi ad indignarci per le bandiere della X Mas fascista esposte alla finestra, o per i quadretti coloniali e faccetta nera a tutto volume dentro un’agraria (quella, appunto, del padre del sindaco, ndr). Ai più pareva goliardia, nostalgia di anni passati e di storia che certo non poteva ritornare. Per pochi erano comportamenti illegali e come tali andavano sanzionati”.