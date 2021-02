Poliziotti eroi salvano la vita a un ragazzo andato in arresto cardiaco. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri (1 febbraio) a Siena, in via Massetana Romana.

Il ragazzo era già privo di sensi quando due agenti della squadra volanti sono arrivati sul posto ed hanno capito la gravità della situazione. Senza perdersi d’animo Luciano e Pietro hanno cominciano una manovra di massaggio cardiaco. Sono stati attimi fondamentali tra la vita e la morte. Il ragazzo grazie ai poliziotti ed al personale medico, arrivato nel frattempo, ha ripreso a respirare autonomamente e anche se in gravi difficoltà è stato trasportato in ospedale per le dovute cure.

Poco dopo è arrivata sul posto anche la madre del ragazzo, che ha accusato un lieve malore. Entrambi sono stati, quindi, accompagnati in ospedale in ambulanza. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia è emerso che il giovane aveva subito un intevento chirurgico circa 20 giorni fa proprio per i problemi cardiaci. Attualmente il ragazzo si trova intubato in ospedale ma il suo cuore ha ripreso il ritmo,

Le parole del segretario regionale del Sap Toscana, Emanuele Viciani sono precise e dirette: “Un elogio ai due colleghi che durante questo delicatissimo intervento salvavita sono stati capaci di avere la freddezza, la prontezza e la capacità di agire nel migliore dei modi. In un momento in cui l’emergenza sanitaria costringe tutti a osservare le giuste regole del distanziamento, i due colleghi hanno avuto il coraggio di non pensare a nulla, se non a salvare il ragazzo. Io sono fiero di essere un loro collega e da senese, felice che la cittadinanza abbia a disposizione 24 ore al giorno agenti con valori e senso del dovere degni di mettere a tacere insulti o video musicali provocatori ed offensivi nei confronti di tutte le donne e gli uomini della polizia di Stato. Un augurio di pronta guarigione al ragazzo ed un forte abbraccio a tutta la sua famiglia”