Tenta il suicidio, salvato sull’Arno dall’unità speciale della polizia.

“Esserci sempre, ma soprattutto mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella di un’altra persona, è un’ulteriore testimonianza dell’alto senso del dovere e dell’abnegazione al proprio lavoro che da sempre contraddistinguono le donne e gli uomini della polizia di Stato. Stamani l’Uopo ha svolto un’operazione di avvicinamento per fermare e salvare un uomo con l’intento di suicidarsi, un intervento perfetto al servizio di una persona in difficoltà”. Queste le prime frasi dette dal segretario provinciale del Sap di Firenze, Massimo Bartoccini, nel raccontare l’intervento fatto stamani in tarda mattinata dalle squadre Uopo (Unità Operativa di Pronto Intervento) sul ponte Amerigo Vespucci, dove, dopo una segnalazione di un cittadino, hanno impedito ad un uomo di compiere l’ultimo gesto buttandosi in Arno.

Durante le prime fasi dell’intervento, i poliziotti hanno cercato di negoziare con l’uomo che era convinto della sua decisione e rifiutava ogni aiuto e solo grazie alla prontezza ed a previste e specifiche tecniche messe in atto dagli operatori uopi, veniva tratto in salvo, incolume e dopo le dovute rassicurazioni affidato al personale medico.

“Da ormai un anno ogni giorno siamo chiamati ad uno sforzo importante e superiore rispetto all’ordinario, dovendo affiancare all’attività abituale di controllo, presidio del territorio e contrasto all’illegalità, anche la gestione della città nell’epoca del Covid e dei Dpcm, in cui a migliaia di cittadini sono emerse problematiche inedite – aggiunge Bartoccini – In particolare le problematiche sociali, che affliggono tanta gente con una crisi economica pesante che crea un futuro incerto, e può generare episodi di questo genere”.

Il segretario Sap Bartoccini ribadisce l’importanza del rapporto tra il cittadino e la polizia sempre più forte e collaborativo così da aiutare le persone che necessitano del nostro aiuto: “Bravi al cittadino del suo senso civico, bravi i colleghi di aver salvato una vita, c’è più sicurezza insieme”.