Ladro di bici ruba anche al supermercato e finisce nei guai

Era stato arrestato a novembre scorso per il furto di una bici ad un noto rivenditore di piazza Santa Maria. Ieri (2 febbraio) la polizia ha proceduto con la sua espulsione, accompagnando il 42enne di origini cingalesi al cpr di Macomer, in provincia di Nuoro.

L’uomo, non in regola con le norme sul soggiorno, è stato fermato lunedì dalle volanti per un ennesimo furto in un supermercato, e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, che ne ha curato l’accompagnamento al Cpr.