Maltrattamento e traffico illegale di animali, due denunce

Maltrattamento e traffico di animali da compagnia.

Sono stati i carabinieri di Scandicci, ieri sera (2 febbraio) a denunciare un 31enne della Romania e un 27enne italiano

I due, fermati e sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di 4 cuccioli di razza bulldog francese in precario stato di salute e custoditi in contenitori non idonei.

Gli militari hanno chiesto il supporto dei Forstali di Ceppeto, ed è stato appurato che i 4 zampe erano destinati a vendita illegale.

I Carabinieri hanno disposto il sequestro, affidando i cuccioli al servizio veterinario dell’azienda USL di Firenze.