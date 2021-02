Si ribalta alla guida di un autocarro, grave un 47enne

Un camionista di 47 anni è in gravi condizioni dopo essersi ribaltato alla guida del suo autocarro, in via De Gasperi, all’incrocio con via Forni a Seravezza.

E’ accaduto questa mattina (3 febbraio) poco prima delle 9. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta e l’elisoccorso Pegaso. Il ferito, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa con il codice rosso.