Ubriachi al volante, nei guai due giovani in Lunigiana

Ubriachi alla guida, nei guai due giovani. A beccarli sono stati i carabinieri di Pontremoli e di Aulla durante un servizio di controllo in Lunigiana.

Tra le persone controllate un giovane 24enne di Pontremoli il quale, nelle prime ore del mattino di domenica (31 gennaio), è uscito di strada nella zona di Vignola rovinando in una scarpata con il suo piccolo Suv Fortunatamente illeso, ha dovuto comunque rispondere alle domande dei militari che lo hanno sottoposto al test alcolemico ed è risultato positivo con un tasso quasi triplo rispetto al consentito. L’autovettura è stata sequestrata e la patente è stata ritirata: sarà il Tribunale a decidere la sanzione.

I carabinieri di Aulla sono invece intervenuti venerdì scorso in una via del centro cittadino: gli occupanti di una vettura utilitaria avevano investito un 63enne del luogo che stava attraversando sulle strisce pedonali allontanandosi velocemente invece di prestare soccorso. Il malcapitato si è ritrovato con una frattura alle costole che all’ospedale di Pontremoli hanno giudicato guaribile in 30 giorni. I carabinieri sono riusciti quasi subito ad individuare l’autovettura che al momento dell’incidente era nella disponibilità di due amici 27enni, uno di Mulazzo e l’altro di Aulla. Il controllo sul conducente, effettuato poco dopo all’incidente, faceva risultare un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Al giovane automobilista è stato sequestrato il veicolo intestato al padre ed è stata immediatamente ritirata la patente. Entrambi gli amici però dovranno rispondere al Giudice di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale e solo per il conducente anche di lesioni colpose.