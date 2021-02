Covid, primo caso in Italia di variante sudafricana

Covid: primo caso di variante sudafricana in Italia. Vittima un 60enne, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Brescia.

L’uomo, che era rientrato in aereo, e atterrato a Malpensa, non si era registrato sul portale dei viaggiatori dell’agenzia lombarda, ma si era messo in autoisolamento a casa.

Le sue condizioni sono peggiorate poco dopo, tanto da dover essere necessario il suo ricovero.