È lutto nel mondo della politica per la morte dell’onorevole Paolo Bartolozzi.



“Oggi abbiamo perso un grande amico, l’onorevole Paolo Bartolozzi” commenta commosso il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, la prematura scomparsa dell’eurodeputato, venuto a mancare oggi (4 febbraio). “Conoscevo Paolo da oltre 25 anni ed è sempre stato per me un esempio: un uomo delle istituzioni, un toscano a cui ispirarsi – prosegue Mallegni – Nel corso degli anni mai è mancato il suo apporto e la sua straordinaria disponibilità: oggi il paese ha perso uno dei suoi uomini migliori”.

“Esprimo a mio nome e di tutto il consiglio regionale il cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Paolo Bartolozzi – commenta il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo – Voglio mandare un messaggio di vicinanza ai suoi familiari e amici nel ricordo di un politico di grande spessore, sempre impegnato, come sindaco e poi nell’aula del consiglio regionale e nelle istituzioni europee, a rappresentare la Toscana e i toscani seguendo il tracciato di una cultura, quella cristiana e sociale, che è fondamento ineludibile della cultura costituzionale e democratica del nostro Paese e della nostra Regione”.

“Apprendiamo con grande tristezza la notizia della morte dell’onorevole Paolo Bartolozzi – il cordoglio Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti, consiglieri metropolitani di Firenze della Lega nel Centrodestra per il cambiamento – Nello stringerci attorno ai suoi cari e alle persone che hanno avuto modo di conoscerlo e stimarlo vogliamo sottolineare quanto questa perdita sia grande per la politica toscana. Paolo Bartolozzi fu uno strenuo difensore del proprio territorio ed un portatore in Europa delle istanze dei toscani, un uomo di grande cultura e profonda sensibilità liberale, una figura storica ed un punto di riferimento per il centrodestra in Toscana. Grande dolore e profonda tristezza per questa scomparsa”.