Capannori, il bilancio della polizia municipale nell’anno del Covid: oltre 3mila sanzioni, ritirate 37 patenti

Un anno difficile e ricco di lavoro, caratterizzato dal grande supporto informativo ai cittadini sugli spostamenti e sulle altre regole relative all’emergenza coronavirus (attraverso centinaia di contatti telefonici giornalieri nella fase più acuta della pandemia); controllo sul territorio per il rispetto dei vari Dpcm e per monitorare parchi e spazi pubblici; potenziamento dell’organico con l’assunzione, tramite concorso, di 6 nuovi agenti (altri due in servizio dal 1 gennaio e dal 1 febbraio) e di 4 agenti a tempo determinato per il progetto sperimentale del vigile di zona.

Sono questi gli aspetti principali che hanno caratterizzato l’attività della polizia municipale di Capannori nel 2020, oltre, naturalmente, allo svolgimento dei molti altri servizi di sua competenza. Ad evidenziarlo sono state questa mattina (5 febbraio) l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli, e la comandante Debora Arrighi in occasione del 155esimo anniversario della fondazione del corpo della polizia municipale di Capannori durante il quale è stato fatto il bilancio di tutte le attività svolte dalla municipale durante lo scorso anno.

“Il 2020 è stato un anno particolare e questo ha inciso anche sul lavoro quotidiano della polizia municipale che si è trovata a svolgere un ruolo importante nell’informare in tempo reale la cittadinanza sulle normative in continuo aggiornamento emesse da Governo e Regioni per tutti gli aspetti collegati alla grave emergenza sanitaria – spiega l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Attività importanti che hanno affiancato tutte le altre e numerose attività ordinarie: dai controlli su strada per garantire la sicurezza stradale alla presenza sul territorio, rafforzata grazie al nuovo progetto del ‘Vigile di zona’, dalla vigilanza ambientale, con particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti e agli abbruciamenti all’aperto, ai controlli dei mercati settimanali. Lo scorso anno, inoltre, ha visto anche il potenziamento dell’organico della nostra polizia municipale al fine di rendere sempre più efficienti i servizi per i cittadini. Ringrazio la Comandante e tutti gli agenti per il fondamentale lavoro svolto quotidianamente sul nostro territorio con grande disponibilità durante un anno che si è presentato particolarmente difficile”.

“Per quanto riguarda il 2020 non sono i numeri il centro dell’attività del Comando, ma l’impegno profuso durante la pandemia dove, nonostante tutto quello che avveniva intorno a noi, si è continuato comunque a svolgere in presenza tutti i servizi quotidianamente richiesti – sostiene la Comandante della polizia municipale, Debora Arrighi -. Tutto il personale fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria si è reso disponibile a mettersi al servizio dei cittadini, ciascuno secondo il proprio ruolo. Da un lato la centrale operativa che nel periodo marzo-giugno ha risposto ad oltre 500 telefonate al giorno, sempre a disposizione dell’utente per richieste di chiarimenti in merito agli spostamenti consentiti, alle attività aperte e chiuse, ai ricongiungimenti familiari e in generale per supportare cittadini impreparati a quanto stava accadendo; dall’altro le pattuglie sul territorio per controllare il rispetto dei Dpcm, gli assembramenti, il corretto utilizzo di parchi e spazi pubblici, le prescrizioni previste per le attività commerciali ed i pubblici esercizi, la viabilità ma anche per richiamare al corretto utilizzo della mascherina. Nei mesi di marzo ed aprile, per garantire i controlli richiesti da Prefettura e Questura di Lucca sono stati inoltre intensificati i servizi festivi grazie alla disponibilità del personale. Nonostante ciò, sono proseguiti anche i controlli su strada, di natura ambientale ed edilizia, le attività ai mercati settimanali, le verifiche di residenza e tutte le attività ordinarie del comando con il rigoroso rispetto dei protocolli Covid”.

I dati più significativi dell’attività 2020

Reparto traffico e viabilità: i posti di controllo sono stati 1.910 con oltre 6.200 veicoli controllati ed identificate oltre 7mila persone. Sono state ritirate 37 patenti di guida, accertati 6 casi di guida in stato di ebbrezza e sequestrati 174 veicoli, di cui 145 per mancata copertura assicurativa. Inoltre, sono stati rilevati 128 incidenti stradali: di questi 57 senza feriti, 68 con feriti e 3 mortali. L’ufficio ha inoltre rilasciato 367 ordinanze di regolamentazione della viabilità per l’apertura di cantieri stradali e 43 deroghe al transito ed alla sosta.

Ufficio contravvenzioni: l’ufficio ha gestito 3.157 sanzioni amministrative di cui 2.932 per violazione di norme di codice della strada, per un totale di 5.600 punti decurtati sulla patente di guida ed ha istruito 27 ricorsi amministrativi. Si sottolineano 557 sanzioni per il passaggio con semaforo rosso, 680 sanzioni per il mancato rispetto del limite di velocità e 323 verbali per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida ed il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Reparto ambiente ed edilizia: il reparto ha evaso 507 richieste di sopralluogo da cui sono stati accertati 4 reati di natura penale e 18 violazioni di natura amministrativa in materia edilizia. Elevate 148 sanzioni amministrative di norme ambientale, di cui 43 per abbruciamenti e 49 per abbandono rifiuti.

Ufficio informazioni Annona: sono state verificate 1.722 residenze ed effettuate 467 spinte settimanali ai mercati, sono in totale 84 le informative inviate alla Procura delle Repubblica per violazioni di natura penale.

Reparto centrale operativa e segreteria comando: front office, 3.480 ore; 12.200 richieste telefoniche, rilascio di 217 contrassegni invalidi.

Polizia di prossimità (vigile di zona): attiva dall’1 ottobre 2020 ha svolto fino al mese di dicembre 84 servizi con altrettante ore di ‘Punto di ascolto’ nelle frazioni del territorio.