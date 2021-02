Ladri svaligiano un’abitazione di primo mattino

Ladri scatenati di primo mattino a Marlia. I malviventi hanno atteso che la proprietaria uscisse dalla sua abitazione di via San Cristoforo per entrare in azione.

Erano da poco passate le 8 del mattino quando i soliti ignoti sono entrati all’interno dopo aver forzato una serratura. I ladri hanno messo tutta la casa a soqquadro, riuscendo a trafugare tutto l’oro e gli oggetti preziosi che si trovavano in casa.

Alla proprietaria, al momento del rientro, non è restato da fare altro che dare l’allarme ai carabinieri.