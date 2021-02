L’aggressione fu un regolamento di conti, due in carcere

L’aggressione fu un regolamento di conti, due in cella.

Eseguite dai carabinieri, questa mattina (5 febbraio), due misure cautelari in carcere, emesse dal gip di Firenze Silvia Romeo, su richiesta del pm Giacomo Pistelli.

I destinatari del provvedimento sono due uomini di nazionalità marocchini accusati di lesioni aggravate in concorso.

I fatti risalgono alla sera del 10 luglio 2020 quando, a Campi Bisenzio, in quattro, armati di coltello, avevano aggredito un cittadino del Marocco mentre usciva da un locale.

I carabinieri della stazione di Campi Bisenzio, fin da subito, inquadrarono l’episodio come un regolamento di conti ed avviarono tempestive ed accurate indagini che hanno portato ad acquisire elementi di prova pienamente condivisi anche dalla procura di Firenze e dal GIP, che ha emesso le odierne misure cautelari. I due arrestati erano già in carcere per altri reati.