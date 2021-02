Minaccia di buttarsi dal cavalcavia, salvata dai carabinieri di Firenze

Cerca di lanciarsi nel vuoto ma viene bloccata dai carabinieri.

E’ successo ieri sera (4 febbraio), poco prima di mezzanotte. Un equipaggio del Radiomobile di Firenze, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Leon Battista Alberti, ha notato la presenza di una donna, in evidente stato di alterazione, che percorreva a piedi il cavalcavia dell’Affrico mentre discuteva verbalmente con un’altra persona, verosimilmente presente sulla sottostante via Di Credi.

I militari dell’Arma sono riusciti velocemente a raggiungere la donna mentre la stessa, giunta nel punto più alto del cavalcavia, ed oltrepassata la ringhiera di protezione, minacciava di buttarsi.

Riusciti ad afferrarla, riportandola sulla sede stradale in condizioni di sicurezza, hanno chiesto l’intervento del personale del 118 che la trasportava presso il pronto soccorso di Santa Maria Nuova