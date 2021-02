Operaio si amputa un dito mentre lavora

Incidente sul lavoro in una ditta di via Mattei, a Mugnano, nel comune di Lucca, dove un operaio si è semi amputato il dito di una mano mentre stava ad un macchinario.

Il fatto si è verificato per cause che sono comunque in fase di accertamento poco dopo le 12,30 di oggi (5 febbraio). Una volta ricevuto l’allarme, il 118 ha inviato l’ambulanza e i tecnici della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro dell’Asl.

Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Luca.