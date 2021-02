Pusher inseguito e arrestato in pineta

Un altro arresto per droga a Viareggio. Ad eseguirlo sono stati gli agenti del commissariato di polizia che nella tarda mattinata di ieri (5 febbraio) hanno arrestato L.Z., un 50enne originario di Torino, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato ritrovato con sette involucri di cocaina per 5,8 grammi. Alla vista degli agenti, ha tentato una breve fuga a piedi, nella boscaglia all’interno della pineta di levante zona piscina comunale, cercando di disfarsi gettando a terra la sostanza stupefacente, subito però recuperata dagli agenti. Dalla perquisizione personale,è spuntata anche la somma di 140 euro suddivisa in vario taglio, ritenuta provento dello spaccio.

Per gli agenti il 50enne sarebbe l’autore di un fatto avvenuto alle 12,30 dello scorso 30 gennaio: gli agenti lo scovarono a confezionare dosi con altre due persone, che si erano date alla fuga abbandonando in pineta 37 involucri di cocaina per 21 grammi complessivi.