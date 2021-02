Alcol a minori, sanzionato un bar a Marina di Carrara

Nuovo caso a Massa Carrara di un bar che somministra alcol a minorenni.

Nel pomeriggio di ieri (5 febbraio) gli agenti della questura in borghese, con i carabinieri e i vigili urbani, hanno battuto a tappeto la zona della movida a Marina di Carrara notando in un bar un tavolo occupato da 4 ragazzini under 18 intenti a bere bevande alcoliche

Il titolare è stato multato.