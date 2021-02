Giovane coppia ingannata dal navigatore rimane bloccata su una strada sterrata

Disavventura per una giovane coppia che aveva deciso di passare oggi (6 febbraio) una giornata in alta Garfagnana.

I due, dopo aver visitato Careggine, hanno deciso di dirigersi verso Vagli. Ma sono stati ingannati dal navigatore satellitare, che li ha condotti in una strada sterrata e di difficile praticabilità, peraltro interrotta dalle recenti cadute di alberi.

A un certo punto la coppia non è riuscita più né a proseguire né a tornare indietro e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate due macchine dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo, che hanno raggiunto il punto non senza fatica. Hanno poi permesso all’auto di liberarsi dalla situazione di difficoltà e scortato la coppia per un ritorno a casa in sicurezza.