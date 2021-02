Trovato con quasi 3 chili e mezzo di droga, 29enne incensurato finisce in manette

Trovato con quasi 3 chili e mezzo di hashish, un 29enne di Villafranca, incensurato, è finito in manette.

Ad arrestarlo, nel tardo pomeriggio di ieri (5 febbraio) sono stati i carabinieri di Pontremoli. I militari, durante un transito in Via Italia, hanno notato dei movimenti strani tra gli occupanti di due grosse autovetture che si erano fermate in un luogo appartato ed hanno pertanto deciso di procedere al controllo dei veicoli e dei loro occupanti. Dalla perquisizione, a bordo di uno dei veicoli , sono stati trovati quasi due grammi di cocaina. A questo punto tutti i giovani sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti, ma da subito il 29enne ha ammesso la paternità della dose scagionando gli altri.

I carabinieri hanno continuato nei controlli e si sono recati a casa del lunigianese dove hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Nel cortile di casa, dentro il portabagagli di una vecchia autovettura dismessa di proprietà del padre, è stato trovato un sacco con all’interno 33 panetti di hashish ancora confezionati per un valore sul mercato di quasi 35mila euro.

Il ragazzo è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Risponderà di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un’accusa che potrebbe costargli la reclusione per almeno sei anni.