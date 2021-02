Vaccinazione anti-Covid, nella Piana di Lucca si punta a quota 5mila

Prosegue la campagna di vaccinazioni anti-Covid. Alle 12 di oggi (6 febbraio) in Toscana sono state effettuate complessivamente 144758 vaccinazioni, 5970 in più rispetto a ieri (+4,3%). La Toscana è la nona regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (l’85,4% delle 169530 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 3888 per 100mila abitanti (media italiana: 4.043 per 100mila).

Nel territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest le vaccinazioni effettuate erano 30819, di cui 17738 per prime dosi, tra operatori sanitari (13703), altro personale (997) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (3038).

Sono stati vaccinati 6135 uomini e 11603 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 4688; segue la fascia d’età 40-49 con 3159 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 3021; poi la fascia 30-39 con 2360; la fascia 20-29 con 1673; la fascia 80-89 con 1054; segue la fascia oltre i 90 anni con 897; ultima la fascia 70-79 con 856 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state effettuate 4747 vaccinazioni di cui 2200 seconde dosi; nella Valle del Serchio 1243 vaccinazioni di cui 544 seconde dosi e in Versilia 5061 vaccinazioni di cui 1950 seconde dosi.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri di 13081, corrispondente al 79,5% di coloro che avevano ricevuto la prima dose. Questa la percentuale delle seconde dosi erogate nei singoli territori: Piana di Lucca 86,4%; Valle del Serchio 77,8% e Versilia 80,2%.

Sempre a ieri gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2082, per una percentuale del 68,5% di coloro che avevano ricevuto la prima dose (Piana di Lucca 90,7%; Valle del Serchio 70,2%; Versilia 63,2%).