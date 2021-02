È lutto per la polizia di Viareggio per la morte di Giovambattista Crisci, memoria storica del commissariato e superstite della strage di Querceta dell’autunno 1975.

L’ispettore è deceduto oggi (7 febbraio) all’età di 84 anni all’ospedale Versilia.

Una vita spesa per lo stato e lo sport: di lui si ricorda l’organizzazione del meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi Femiano, dedicato alla memoria dei tre agenti uccisi a Querceta.

“Un uomo coraggioso – questo il ricordo del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro – tenace nel senso più positivo che la parole può assumere: modi fermi quando si trattava di difendere un’idea, ma sempre e comunque gentili. E poi la volontà, ferrea, di tramandare la memoria di un momento storico buio della nostra storia. Strenuo organizzatore del meeting di nuoto Femiano Mussi Lombardi, sempre pronto a buttare il cuore oltre ogni difficoltà. Poliziotto prima di tutto, come solo i poliziotti veri sanno esserlo. Alla famiglia, alla moglie e ai figli, le più sentite condoglianze a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale. Alla figlia Barbara in particolare, mia stretta collaboratrice, coraggiosa e tenace come il padre, un abbraccio forte”.

Il cordoglio del Pd e delle donne democratiche: “Il Partito democratico della Versilia, insieme alla Conferenza delle donne democratiche, si associa al cordoglio di tutta la comunità versiliese per la scomparsa di Giovanbattista Crisci, che ha speso la sua vita per la legalità, e per ricordare i colleghi poliziotti, uccisi nella strage di Querceta del 1975. Crisci fu gravemente ferito, ma riuscì a sopravvivere e il suo impegno da quel giorno è stato sempre costante, come poliziotto fino al pensionamento e poi appunto come animatore del torneo internazionale di nuoto Mussi- Lombardi- Femiano, disputato prima a Viareggio e poi a Massarosa. Nel 2019 Crisci ha raccontato la sua atroce esperienza nel libro Un’alba vigliacca, che riporta tutta la documentazione sull’episodio, messa insieme in lunghi anni. A Crisci si deve anche il premio scolastico Memoria e legalità, per sollecitare nelle giovani generazioni il senso della legalità e del rispetto delle istituzioni. Condoglianze sincere alla famiglia”.

Anche l’amministrazione comunale di Massarosa esprime la propria vicinanza alla famiglia di Giovambattista Crisci. “Avere riportato a Massarosa il Mussi Lombardi Femiano per me è un onore ed aver potuto collaborare con il dott. Crisci un’occasione di crescita personale – commenta il sindaco Alberto Coluccini – oggi è un giorno triste per la Versilia dello sport e non solo. In questi anni ha reso un servizio unico alla comunità con il suo impegno per le scuole per promuovere il senso civico e l’attaccamento allo stato che ha sempre servito con onore e passione. Un esempio per tutti noi. Le mie condoglianze e quelle della mia amministrazione alla moglie e alla famiglia”.

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi per la scomparsa di Giovambattista Crisci: “Il sindaco Bruno Murzi e tutta l’amministrazione di Forte dei Marmi esprimono la più profonda vicinanza alla famiglia di Giovambattista Crisci, per la perdita del loro caro. Una grande perdita per tutta la comunità versiliese: ci lascia un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato, nel ricordo dei suoi colleghi caduti, Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi ed Armando Femiano”

La città di Seravezza ricorda l’ispettore Giovambattista Crisci, scomparso domenica all’età di 84 anni. “Un uomo delle istituzioni che per buona parte della sua carriera ha operato per la sicurezza e la legalità in Versilia, un poliziotto che con esemplare tenacia ha coltivato la memoria dei tre colleghi caduti nel 1975 a Querceta – dice il sindaco Riccardo Tarabella -. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine per tutto questo, ma anche per l’intensa e appassionata attività svolta in ambito sportivo, con manifestazioni di altissimo livello come il meeting di nuoto che hanno fatto conoscere e apprezzare il territorio. A nome della mia Amministrazione e della mia comunità rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze”.