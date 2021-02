Ladri rubano in pieno pomeriggio in una casa

Ladri in azione in pieno pomeriggio a San Pietro a Vico. I malviventi attorno alle 16 di oggi (7 febbraio) hanno preso di mira una abitazione di via di Rocchino, approfittando dell’assenza dei proprietari.

I soliti ignoti hanno agito indisturbati e hanno rubato una borsa con dento il portafogli, le chiavi di casa e dell’auto. Ai proprietari non è restato purtroppo da fare altro che avvisare le forze dell’ordine.