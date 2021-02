Cade in casa, in prognosi riservata al Meyer un bambino di un anno e mezzo

Paura intorno alle 12 di oggi (8 febbraio) a Barga per un incidente domestico che ha riguardato un bambino di un anno e mezzo. Per cause ancora tutte da chiarire il bimbo è caduto, da un tavolo o da una sedia, nella sua casa di Piangrande.

Dopo essersi accorta dell’infortunio, con il bambino che aveva battuto violentemente la testa, la madre ha chiamato i soccorsi e dalla centrale unica del 119 è stata inviata sul posto l’ambulanza.

I sanitari, vista la dinamica dell’incidente e l’età del bambino, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato all’ospedale Meyer di Firenze dove è stato ricoverato in rianimazione.

La prognosi per il bambino, in attesa dell’evoluzione del forte trauma cranico, è riservata ma non corre pericolo di vita.