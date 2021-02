L’ordine: “Vaccinazione di massa, medici di base nel caos dopo annuncio della Regione”

Vaccinazioni, è caos per i medici di base dopo l’annuncio della Regione del via alla campagna per over 80 e altri soggetti fragili a partire dal 14 febbraio.

“Una comunicazione – dice l’ordine dei medici di Lucca – che lascia davvero esterefatti i medici di famiglia, non preparati a eseguire la direttiva regionale sulla vaccinazione di massa“.

A farsi portavoce del disappunto dei medici di famiglia lucchesi è il presidente Umberto Quiriconi: “Si dice nella comunicazione regionale che la vaccinazione di massa prenderà il via a metà febbraio, quindi si presuppone il 14-15 febbraio. Tra pochi giorni i medici dovrebbero iniziare questa nuova attività, ma ancora non hanno avuto alcun indicazione. Non solo. Ci sono molte domande alle quali devono essere date risposte: i medici dove prenderanno i vaccini? Dove devono essere conservati prima della somministrazione? La vaccinazione deve svolgersi negli ambulatori dei medici? E la loro attività ordinaria? È previsto il supporto degli infermieri? E la vaccinazione domiciliare?”.

Quiriconi ribadisce come “l’attività dei medici di famiglia, dimostrata anche nel corso delle campagne contro l’influenza, è fondamentale e la Regione ora sembra averlo capito. Ma proprio per questo non deve dare comunicazioni affrettate che mettono in subbuglio anche la popolazione che continua a chiamare i medici pretendendo il vaccino annunciato e promesso dalla Regione”.

Cosa chiedono allora i medici? “Una comunicazione – conclude – più attenta e maggiore organizzazione”