Avvisava le pompe funebri per i decessi in ospedale: infermiera del Versilia indagata dalla procura

C’è una infermiera dell’ospedale Versilia nell’indagine della procura di Lucca, pm titolare del fascicolo il dottor Salvatore Giannino. La donna, che è accusata di aver favorito delle imprese funebri, secondo gli inquirenti avrebbe avvisato due aziende locali di servizi funerari in merito ai decessi avvenuti nel nosocomio di Lido di Camaiore.

L’infermiera, si spiega negli atti, in concorso con altre persone, in parte ancora da identificare, avrebbe ricevuto denaro, e altri favori, per indirizzare i familiari delle persone decedute in ospedale alle pompe funebri in questione, addirittura, a volte, facendo loro firmare dei veri e propri contratti.

L’inchiesta è partita a seguito di un esposto da parte di un familiare di un defunto, e la procura lucchese ipotizza il reato di corruzione.

“La mia assistita respinge in toto ogni addebito – spiega a Lucca in Diretta l’avvocato Fabrizio Miracolo, legale dell’infermiera, che questa mattina ha accompagnato in procura l’infermiera per l’interrogatorio -. Avremo modo di dimostrare l’estraneità ai fatti contestati”.