Fugge dai domiciliari a Lucca per farsi arrestare a Roma

Ha telefonato al 112 per autodenunciarsi. Si tratta di un 33enne di origini partenopee che, agli arresti domiciliari a Lucca, era evaso per raggiungere Roma.

L’operatore della polizia ha subito inviato una volante nel luogo in cui l’uomo si trovava per esaudire il suo desiderio di essere arrestato nella capitale: finito in manette, è stato processato per direttissima in mattinata.