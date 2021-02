Guida un bus, ma è adibito a trasporto merci: scatta la multa.

A Viareggio, durante i controlli di routine ai mezzi riservati al trasporto di persone, i poliziotti hanno individuato un conducente di origine albanese che anziché trasportare passeggeri, portava nel bagagliaio circa 30 colli di vario genere e natura che riportavano un’etichetta con il nome dei destinatari.

Per questo, in base alla normativa sull’autotrasporto, il bluff gli costerà circa 4200 euro, per aver trasportato abusivamente merce.