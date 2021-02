La nuova frontiera delle truffe on line viaggia su Whatsapp

Sta spopolando anche in Toscana la cosiddetta truffa del codice a 6 cifre, un raggiro messo in atto sul noto servizio di messaggistica Whatsapp e che sta interessando migliaia di utenti. L’allarme giunge oggi da Consumerismo No profit, associazione dei consumatori specializzata in tecnologia, che segnala come la cyber-truffa in questione stia registrando un numero crescente di vittime anche in Toscana in una sorta di catena di Sant’Antonio che si ingrossa di giorno in giorno.

La truffa corre su Whatsapp e sfrutta il codice univoco (costituito appunto da sei cifre) necessario per il trasferimento rapido dell’app di messaggistica quando cambiamo lo smartphone o il numero di telefono – spiega l’avvocato Piera Di Stefano, responsabile dipartimento diritto digitale di Consumerismo – Gli utenti ricevono un messaggio sul proprio telefonino da parte di un amico presente tra i contatti in rubrica – a sua volta già caduto nel tranello – nel quale si afferma di aver inviato per errore un codice tramite sms, pregando di rinviare i 6 numeri del codice stesso. Chi asseconda la richiesta apre il link ricevuto via sms ma, così facendo, apre la porta ai cyber-criminali che entrano nel profilo Whatsapp di chi cade nell’inganno e possono accedere a dati personali, codici di accesso a carte di credito e conti correnti, e alla rubrica, attraverso la quale pescano altre potenziali vittime con lo stesso stratagemma del finto messaggio di aiuto. Una truffa pericolosissima che causa non solo il furto di identità, ma anche lo svuotamento di conti correnti e spese non autorizzate tramite carte e bancomat”.

Proprio per aiutare gli utenti della Toscana a non incappare nella truffa del codice a 6 cifre, Consumerismo No Profit ha diffuso in regione una guida pratica con i consigli da seguire per tutelare i propri dati personali