Sistema la casa dei genitori e trova una bomba della seconda guerra mondiale

Trova una bomba a mano mentre sistema la casa dei genitori.

È successo a Gignano di Brancoli e protagoniste della disavventura è stata una signora residente a Marlia. Durante la sistemazione della casa ha trovato una bomba ad ‘ananas’, presumibilmente del secondo conflitto mondiale.

Gli uomini della polizia di stato, dopo la segnalazione della donna, hanno messo in sicurezza la zona e attivato il protocollo di intervento tramite la prefettura. Oggi (10 febbraio) il genio dell’esercito, in collaborazione con la polizia e con il supporto di personale medico hanno provveduto a rimuovere l’ordigno è a farlo brillare in una zona sicura.