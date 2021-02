Boom di nuovi contagi in Toscana: in un giorno sfiorata quota 900

In attesa dei dettagli appaiono preoccupanti i dati di oggi sulla diffusione del coronavirus in Toscana. A diffonderlo è il governatore Eugenio Giani: “I nuovi casi registrati in Toscana – dice – sono 894 su 19422 test di cui 12306 tamponi molecolari e 7116 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,6% (9% sulle prime diagnosi)”.

Di qui l’appello del governatore: “Dobbiamo tenere la massima attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Forza Toscana”.