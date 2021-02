Droga consegnata a domicilio durante il lockdown, blitz della Squadra Mobile

Operazione antidroga in Versilia contro lo spaccio di droga. A finire in manette è stato un 46enne italiano, perquisizioni e misure cautelari del divieto di dimora anche per altre 5 persone, di origine tunisina.

L’indagine della polizia è durata circa un anno e la Squadra Mobile ha eseguito stamattina (11 febbraio) in Versilia perquisizioni e misure cautelari nei confronti di cinque persone, tra i 20 e 50 anni, colpevoli di aver dato vita ad un traffico di eroina, cocaina e hashish tra Viareggio e Pietrasanta, organizzando anche consegne a domicilio, adeguandosi al periodo di lockdown per andare incontro ai clienti.

Nel corso delle perquisizioni, è avvenuto l’arresto del 46enne italiano che si trovava in una delle abitazioni sotto esame, in possesso di 8 grammi di sostanza stupefacente risultata positiva al narcotest per l’eroina e di un bilancino di precisione. Sarà giudicato domani per direttissima.