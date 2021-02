Escursionista ha un malore, soccorsa a S. Pellegrino in Alpe

Una escursionista salvata in montagna. La stazione di Lucca del soccorso alpino e speleologico toscano è stata attivata nel tardo pomeriggio di oggi (11 febbraio) per intervenire nei pressi di San Pellegrino in Alpe.

Una donna di 39 anni, che si trovava assieme ad altre persone sulla strada ducale, è stata colta da sfinimento accusando forti dolori agli arti inferiori.

La squadra, composta da sette tecnici, l’ha raggiunta e ha provveduto al trasporto in barella fino alla strada.