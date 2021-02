Fiamme in un appartamento di Firenze: un ferito in ospedale

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa mattina (12 febbraio) per un incendio in appartamento in via Bovio a Firenze.

Una persona che si trovava all’interno della casa è stata trasportata all’esterno per poi essere affidata al personale sanitario del 118. L’incendio, nel frattempo, è stato spento dalla squadra intervenuta sul posto.