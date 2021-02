Finisce in un fossato con l’auto: è grave

E’ in gravi condizioni un automobilista che ha avuto incidente, lungo la via Pesciatina a Gragnano. L’uomo alla guida di un’utilitaria è finito in un fossato lungo la strada dopo un impatto con un animale selvatico che avrebbe attraversato la strada all’improvviso.

Il fatto si è verificato attorno alle 21,10 di oggi (12 febbraio) per cause che sono comunque in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Una volta ricevuto l’allarme, il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza ma anche i vigili del fuoco.

L’automobilista infatti era rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto ed è stato piuttosto difficile farlo uscire. Ha riportato un grave politrauma ed è stato trasferito al pronto soccorso di Cisanello con il codice rosso.