Accoltella lo zio al culmine di una lite e finisce in cella

E’ finito in carcere, arrestato dai carabinieri della stazione di Jolo di Prato, un 26enne del Pakistan accusato del tentato omicidio dello zio 38enne.

L’uomo, al culmine di una lite scoppiata in casa, per motivi ancora in corso di accertamento da parte dei militari, è stato ferito dal nipote con un grosso coltello da cucina.

La vittima, portata in ospedale, ha riportato ferite multiple al cranio, al viso, alla regione mammaria, al tendine della mano sinistra e sulla tibia destra ed è stata ricoverata in prognosi riservata