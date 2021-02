Doppio colpo in panetteria e in gelateria: fermata una 39enne

Doppio colpo, in panetteria e in gelateria, fermata una donna.

È stato un fine settimana di serrati controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Prato che hanno intensificato tutta una serie di attività di contrasto alle illegalità, soprattutto nel centro.

Ieri (13 febbraio) nella mattinata è stata fermata una 39enne, italiana, senza fissa dimora, che da qualche giorno si era resa protagonista di una serie di furti nei negozi del centro storico, arrivando perfino a commettere una rapina a danni di una panetteria di via Ferrucci. Qui la donna aveva approfittato di un momento di distrazione della titolare che era impegnata nella sistemazione di alcuni prodotti sugli scaffali per dirigersi verso la cassa, rovistare nel cassetto ed impossessarsi di una somma di qualche centinaio di euro. Scoperta dalla titolare che ha tentato di frapporsi tra la donna e l’uscita è stata ingaggiata una duplice colluttazione; la prima dentro il locale dove la donna ha spintonato la titolare per guadagnare la fuga con il bottino, una seconda nella strada dove la bottegaia riusciva comunque a recuperare i soldi. Le ricerche immediatamente attivate hanno permesso di rintracciare l’autrice dei fatti in Piazza Mercatale da parte degli uomini del Radiomobile. Qui un’altra titolare, stavolta di una gelateria, mentre i carabinieri procedevano nei confronti della fermata, l’ha riconosciuta per l’autrice di un altro furto subito –però- nei giorni precedenti.