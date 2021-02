Malore a casa, muore a 10 anni appena arrivata in ospedale

Tragedia a Siena, dove è morta una piccola di soli 10 anni.

Durante la notte tra il 13 e il 14 febbraio una bambina di 10 anni in arresto cardio-circolatorio è stata portata in emergenza, con ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell’Aou Senese. La bambina aveva avvertito un malore a casa ed era stata rianimata sul posto ma le sue condizioni gravissime hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. I professionisti sanitari hanno attivato tutte le procedure di rianimazione necessarie e possibili ma la piccola paziente non ha ripreso conoscenza né attività cardio-respiratoria, e ne è stato constatato il decesso.

In segno di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della bambina, il direttore generale, professor Antonio Barretta, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione della terapia intensiva in programma il 15 febbraio.