Sistema Vagli, di nuovo ai domiciliari l’ex sindaco Mario Puglia

Nuovi guai per l’ex sindaco e vicesindaco di Vagli di Sotto, Mario Puglia. Il politico è stato posto oggi (15 febbraio) agli arresti domiciliari dai carabinieri sulla base di una nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Lucca.

Un provvedimento che è sempre legato al filone di inchiesta sugli appalti affidati ad aziende amiche secondo il cosiddetto ‘Sistema Vagli’.

Puglia, infatti, secondo il Gip, non avrebbe ottemperato alle limitazioni previste in attesa della conclusione del procedimento a suo carico e si sarebbero riproposte le motivazioni per cui era stata emessa la prima ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, poi revocata dal tribunale del riesame, in particolare il pericolo di ‘reiterazione del reato’. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, infatti, Puglia avrebbe continuato ad esercitare in queste settimane pressione sull’attività amministrativa dell’ente.

Un nuovo capitolo della vicenda Vagli che arriva proprio pochi giorni dopo l’annuncio in consiglio comunale del sindaco Giovanni Lodovici, che aveva comunicato a consiglieri e cittadini collegati online dell’imminente reintegro in Consiglio di Mario Puglia. Una comunicazione, va detto, che ha scaturito un botta e risposta tra il leader dell’opposizione Mario Giuseppe Coltelli e lo stesso Mario Puglia.

Adesso il nuovo provvedimento, con Mario Puglia di nuovo agli arresti domiciliari e sospeso dal consiglio comunale. L’opposizione ora intende incalzare il sindaco Lodovici in merito agli ultimi fatti ed annuncia una nuova interrogazione.