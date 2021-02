Un ratto morto attaccato allo specchietto dell’auto di un militante di Palp

Un ratto morto appeso allo specchietto retrovisore dell’auto. È questo quello che ha trovato questa mattina un militante di Potere al Popolo Versilia.

Così commenta il partito: “Un fatto di una gravità inaudita – si legge in una nota- si è verificato ai danni di un nostro compagno di Pietrasanta. Si tratta di un gesto minatorio, quasi sicuramente, riconducibile al suo impegno politico. Ignoti hanno impiccato un ratto ad uno specchietto della sua automobile. Gesto sadico e feroce contro un animale e minaccioso verso una persona colpevole di impegnarsi politicamente dalla parte degli ultimi”.

“Questo episodio, purtroppo non isolato visto alcuni precedenti – conclude Potere al Popolo – ci conferma quanti imbecilli ci siano in giro. Tuttavia, siamo sicuri che ci vorrà altro per intimorire e scoraggiare il compagno Gabriele Fornesi al quale, come Potere al Popolo Versilia, esprimiamo tutta la nostra piena solidarietà”.