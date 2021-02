Vaccini, Toscana quarta regione in Italia per somministrazioni

Prosegue in Toscana la campagna di vaccinazioni contro il Covid. Alle 12 di oggi (15 febbraio) sono state effettuate complessivamente 194376 vaccinazioni, 8933 in più rispetto a ieri (+4,8%). La Toscana è la quarta regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (l’89,8% delle 216.520 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 5221 per 100mila abitanti (media italiana: 4963 per 100mila).

A ieri (14 febbraio) nel territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest le vaccinazioni effettuate erano 44462, di cui 29905 per prime dosi, tra operatori sanitari (20481), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (3181), personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia eccetera (6243).

Sono stati vaccinati 10058 uomini e 19847 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (14 febbraio), apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 7773; segue la fascia d’età 40-49 con 6590 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 4379; poi la fascia 30-39 con 4946; la fascia 20-29 con 2928; segue la fascia 70-79 con 1245 vaccinati; quindi la fascia 80-89 con 1089; ultima la fascia oltre i 90 anni con 908.

Nella Piana di Lucca sono state 6824 le vaccinazioni di cui 2384 seconde dosi; in Valle del Serchio 1579 vaccinazioni di cui 620 seconde dosi; in Versilia 7074 vaccinazioni di cui 2197 seconde dosi.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri di 14557, corrispondente al 48,7% di coloro che avevano ricevuto la prima dose: Piana di Lucca 53,7%; Valle del Serchio 64,7%; Pisana 33,4%; Alta Val di Cecina Val d’Era 49,8%; Livornese 44,4%; Valli Etrusche 40,2%; Elba 48,2%; Versilia 45%.

Sempre a ieri gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2348, per una percentuale del 73,8% di coloro che avevano ricevuto la prima dose: Piana di Lucca 82,1%; Valle del Serchio 75,1%; Versilia 74,4%.